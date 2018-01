Darya Safai wordt N-VA-politica Als symbool van geslaagde migratie 27 januari 2018

De Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (42) wordt N-VA-politica. De partij zal haar volgend jaar uitspelen als extra troef op de Vlaams-Brabantse lijst van Theo Francken. "Vlaanderen is mijn thuis", zegt ze in haar eerste interview als politica. "Hier voel ik me vrij." Voor N-VA wordt Safai hét symbool van geslaagde migratie. (JS)

