Darcis wint na 400 dagen blessureleed 02 januari 2019

00u00 0

Opzienbarende prestatie van Steve Darcis in het Indische Pune. De 34-jarige Luikenaar speelde bijna heel 2018 geen enkele wedstrijd om zijn elleboog te laten genezen maar won maandag wel met 6-3, 6-4 van het zesde reekshoofd, de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73). Darcis, die met een beschermde ranking van ATP 90 aan het toernooi kon deelnemen, stond voor het laatst competitief op een tennisbaan in de finale van de Davis Cup 2017. 400 dagen later maakte hij een succesvolle rentree. "Dit is een mooie beloning voor alle inspanningen die ik de laatste maanden geleverd heb", zei hij bij de RTBF. "Het was eigenlijk al een overwinning om hier te staan, maar deze triomf maakt alles nog wat mooier." In de tweede ronde vandaag komt Darcis uit tegen de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 103). (FDW)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN