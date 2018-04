Darcis met beschermde ranking op Roland Garros 19 april 2018

De inschrijvingen voor Roland Garros (27 mei) werden gisteren afgesloten. Bij de mannen hebben David Goffin en Steve Darcis (ATP 140) een plaatsje op de hoofdtabel. Die laatste Luikenaar doet dat met een beschermde ranking (ATP 90) aangezien hij sinds eind vorig jaar geblesseerd is aan de elleboog. Met een beetje geluk kan Darcis zijn rentree maken in Parijs. Ruben Bemelmans (ATP 107) zal eveneens wat geluk moeten hebben om rechtstreeks op de tableau te geraken. Bij de dames zijn Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens al zeker deelnemers aan de Porte d'Auteuil. Yanina Wickmayer (WTA 107) moet hopen op enkele afhakers of via de kwalificaties passeren. (FDW)