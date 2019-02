Darcis en Wickmayer verliezen finale 18 februari 2019

Yanina Wickmayer (WTA 126) is er niet in geslaagd om het 60.000 dollar-toernooi van Shrewsbury op haar naam te schrijven. In de finale verloor ze met 5-7, 6-1, 6-4 van de Russische Vitalia Diatchenko (WTA 127). Samen met de Australische Rodionova veroverde Wickmayer wel de dubbeltitel

