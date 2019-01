Darcis: "Als ik ergens moet kraken, dan maar beter hier" 12 januari 2019

00u00 0

506 dagen zal het geleden zijn dat Steve Darcis (ATP 315) nog eens een grandslamwedstrijd speelde wanneer hij dinsdag de baan opkomt in Melbourne Park voor zijn eerste ronde tegen Borna Coric (ATP 12). "Ik heb hier alleen maar positieve reacties gehad van mijn collega's die me terugzien", lachte Darcis. "Dat doet plezier." Met een halve finale in Pune was zijn comeback beter dan iedereen verwacht had. "Drie matchen winnen in mijn eerste toernooi, dat was onverhoopt. Maar goed voor de moraal. Ik heb wel enkele dagen nodig gehad om te herstellen, te bekomen van de jetlag en gewoon te worden aan de andere omstandigheden. " De 34-jarige Luikenaar zal karakter kunnen gebruiken, tegenstander Coric (22) is een supertalent dat vorig seizoen helemaal doorbrak. "De Australian Open wordt wel pas zijn eerste toernooi dit jaar. Langs de andere kant heeft hij in 2018 een superjaar gehad en veel progressie gemaakt. Ik ben absoluut de outsider, maar ik ga proberen te vechten en alles te geven." Niet simpel met de hittegolf die voorspeld wordt. "Niet ideaal", grijnsde 'Shark'. "Maar ik kon fysiek niet beter in vorm zijn. En als ik ergens moet kraken, dan maar beter hier." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN