Darcis als coach "Ben er zeker van dat Yanina het goed zal doen" 29 juni 2018

00u00 0

Onverwachte gast op Wimbledon dit jaar is Steve Darcis. De 33-jarige Luikenaar, die dit seizoen niet in actie komt wegens een elleboogblessure, vertoeft in Londen om Yanina Wickmayer (WTA 102) bij te staan in haar 41ste grandslamtoernooi. "Voor mij is het dan ook een beetje moeilijk om hier rond te lopen", glimlachte Darcis bij de BBC. "Maar ik werk nu een paar weken met Yanina en doe dat ook graag." De 28-jarige Antwerpse kende een moeilijke voorbereiding op Wimbledon aangezien ze maar twee matchen op twee toernooien kon winnen en tevens sukkelde met haar rug. "Ze heeft nogal wat vertrouwen verloren met enkele spijtige nederlagen", wist Darcis. "Maar ze werkt enorm hard en ik ben er dan ook van overtuigd dat ze hier goed voor de dag gaat komen." Dat verwacht de man die vijf jaar geleden Rafael Nadal versloeg op het Center Court van de All England Club ook van Roger Federer. "Voor mij is hij de grote favoriet op de eindzege. Hij kan op gras uit de voeten en hij zal heel gemotiveerd zijn nu hij gezien heeft hoeveel keer Nadal gewonnen heeft op Roland Garros (tien). Hij wil hier hetzelfde resultaat behalen." Voor de volledigheid: Federer is titelverdediger in Londen en zit aan acht titels. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN