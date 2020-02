Exclusief voor abonnees Dany Verstraeten doet het licht uit 03 februari 2020

31 jaar nadat hij het allereerste 'VTM Nieuws' presenteerde vanuit de studio in Vilvoorde - toen nog samen met Nadine Desloovere - deed Dany Verstraeten er gisteravond definitief het licht uit. De voorbije dagen waren nog slechts enkele technici en nieuwsankers aan de slag aan de Medialaan. De nieuwsredactie verhuisde immers eerder al naar het nieuwe gebouw in Antwerpen, en daar nemen nu ook alle ankers hun intrek. Deze voormiddag wordt de nieuwsstudio officieel ingehuldigd door premier Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Media Benjamin Dalle en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Om 13 uur presenteert Freek Braeckman er de eerste nieuwsuitzending, voor 19 uur tekent Stef Wauters present in het nieuwe decor. (MC)

