Exclusief voor abonnees Dans Hoofdzaken | Jan Devriese 25 mei 2019

Voor u zondagavond steil achteroverslaat van de resultaten van de verkiezingen, heb ik hier ter opwarming enkele cijfertjes om alvast even gezellig van te duizelen. Facebook heeft in een half jaar tijd meer dan drie miljard nepaccounts verwijderd. Dat is dubbel zoveel als in de zes maanden daarvoor. Van de 2,4 miljard accounts die nu maandelijks actief zijn, is vijf procent nep, schat het bedrijf. Ik heb het drie keer nagerekend: dat zijn er zo'n 120 miljoen. Evenveel als er inwoners zijn in pakweg Frankrijk en Italië samen. De smeerlappen.

