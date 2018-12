Dansgezelschap Jan Fabre moet ethische code opstellen 22 december 2018

Het dansgezelschap van kunstenaar en regisseur Jan Fabre moet een ethische gedragscode opstellen na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doet de vzw Troubleyn dat niet tegen april 2019, dan knipt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) in de subsidies. Die bedraagt nu 927.000 euro, aldus het gezelschap. In september schreven twintig (ex-)dansers van het gezelschap in een open brief dat Fabre seksuele avances maakte. Wie weigerde, kreeg volgens de briefschrijvers geen danssolo of werd vernederd. Het theatergezelschap belooft op alle eisen van Gatz in te gaan. "We hebben zelfs al actie ondernomen", zegt woordvoerder Frederik Picard namens Troubleyn. "De externe preventiedienst IDEWE maakt een risico-analyse. Samen met het agentschap zullen we een integriteitscode opstellen. We werken ook aan een uitbreiding en diversifiëring van de raad van bestuur en de algemene vergadering." (SRB)

