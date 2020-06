Exclusief voor abonnees Dansfeest 08 juni 2020

Wij waren normaal afgelopen zaterdag getrouwd, maar kozen een nieuwe huwelijksdatum toen de onzekerheid door corona te zwaar begon te wegen. We hadden gehoopt dat deze verwarrende periode tegen 4 september voorbij zou zijn. Maar het blijft dubbel : tot 31 augustus zijn dansfeesten alvast verboden. Een dansfeest is geen festival, onze gasten zijn allemaal familie en vrienden. Én via de gastenlijst is er een perfect overzicht van wie aanwezig is. In onze zaal kan er trouwens perfect voldoende afstand gecreëerd worden. We zullen handen laten ontsmetten en geen fingerfood aanbieden. Denkt men dat corona slaapt tot een uur of één en pas nadien aanwezig is op het dansfeest? Dorpsfeesten, kermissen, overvolle vliegtuigen naar het buitenland, dat zal binnenkort allemaal weer mogen. Ik blijf hopen dat een dansfeest begin september ook weer is toegestaan.

Emmely Cnudde

