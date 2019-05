Exclusief voor abonnees Dansen, zwemmen, fietsen, stemmen... 27 mei 2019

Lorin Parys, de nummer 3 van N-VA op de Vlaamse lijst, trok gisterenvoormiddag met zijn man Bart en hun twee kindjes per fiets naar het stembureau in Leuven. "We hebben er al een drukke ochtend opzitten: eerst dansles, dan zwemmen... En na het stemmen trekken we nog naar de speeltuin." (BMK)

