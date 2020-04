Exclusief voor abonnees Dansen om corona-ellende te vergeten 03 april 2020

Ambiance in het rusthuis in coronatijden: het kán. Dat toonden ze gisteren in Waregem. Een dj draaide twee uur lang plaatjes op de binnenkoer van woonzorgcentrum De Meers. Zo konden de bewoners en verzorgers even alle corona-ellende vergeten. De meesten swingden veilig van achter glas, maar niet iedereen kon in zijn 'kot' blijven. Toen 'Laat de zon in je hart' door de boxen schalde, konden deze drie zich niet langer bedwingen: ze zochten de buitenlucht op om een dansje te placeren.

