Dansen met Mazzu en Perbet?

"Allez Mazzu, danse avec nous." Kan Charleroi opnieuw voor een verrassing zorgen en een plaats in play-off 1 veroveren? De Karolo's haalden met Jeremy Perbet (33) alleszins een prijsschutter in huis. Publiekslieveling ook. In de voorbereiding koos Mazzu voor een 4-4-2 om Perbet in te passen in zijn geheel. Maar voorlopig zonder al te veel rendement, te weinig automatismen. Pas toen Charleroi teruggreep naar het systeem van vorig seizoen zonder specifieke zestienmeterspits draaide het beter. Misschien wordt Perbet gebruikt als joker? Supersub.

