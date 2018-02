Danone bouwt belang in Yakult af 15 februari 2018

De Franse zuivelproducent Danone gaat het belang in zijn Japanse sectorgenoot Yakult afbouwen. Danone verkoopt in eerste instantie 24,6 miljoen aandelen, goed voor 1,5 miljard euro. Na die transactie zullen de Fransen nog 8% van Yakult in handen hebben, tegenover 20% voordien. Danone blijft zo wel nog steeds de grootste aandeelhouder. Waarom Danone de aandelen verkoopt? De zuivelgroep voelt, net als andere grote levensmiddelenconcerns als Nestlé en Unilever, de druk van bepaalde aandeelhouders om meerwaarde te creëren. Door de Yakult-aandelen van de hand te doen, komt daarvoor weer meer cash vrij. Wat Danone precies met dat geld gaat aanvangen, wil het pas in maart bekendmaken.

