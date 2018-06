Danny van Poppel wint na finishfoto in Ingooigem 20 juni 2018

Fabio Jakobsen (links op de foto) maakte het zegegebaar. De Nederlander dacht in Halle-Ingooigem zijn vierde overwinning van het seizoen te hebben behaald. Het was een millimeterspurt met zijn landgenoot Danny van Poppel (rechts). De finishfoto wees uiteindelijk Van Poppel als winnaar aan. "Noem het een gebrek aan ervaring", zei een ontgoochelde Jakobsen. Vorig jaar in de Olympia's Tour werd hij al een keer gedeeld eerste met de Belg Gerben Thijssen. "Ik moet me niet als een verwend joch gedragen. Het gaat dit jaar super met mij en Danny van Poppel is een erg goede sprinter"

