Exclusief voor abonnees Dankzij tablet van Kaatje kunnen doodzieke patiënten familie nog zien 17 april 2020

00u00 0

Als bezoek niet meer kan, dan maar zo. In het AZ Klina in Brasschaat hult psychologe Kaatje Van Hemelrijk (33) zich elke dag in een beschermend pak. Bij patiënten die vechten voor hun leven - al dan niet in coma - gaat ze langs met een tablet, om contact te leggen met het thuisfront. Wat ze ziet, gaat door merg en been. Aanmoedigende woorden. Iemand die een liedje speelt. Maar ook: een allerlaatste afscheid. "Sommige mensen breken. Maar elkaar zien: het geeft altijd voldoening." (VSH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen