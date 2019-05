Exclusief voor abonnees Dankzij Hasseltse unief weet uw auto straks of u stress hebt 23 mei 2019

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van UHasselt gaat, samen met internationale onderzoekscentra en bedrijven, de komende drie jaar technologie testen die de verkeersveiligheid kan verbeteren. Eerst zal met sensoren in het stuur het rijgedrag en de bestuurder zelf worden gemonitord. Via het hartritme wordt bepaald wie achter het stuur zit en of die bestuurder gestresseerd, vermoeid of afgeleid is. "Nu weet een auto heel weinig over de chauffeur. Als een auto weet dat die plots minder alert is, zou hij eerder voor een gevaarlijke situatie kunnen waarschuwen", zegt professor Tom Brijs, coördinator van de internationale studie. In de tweede fase zullen de onderzoekers technologie uittesten die effectief ingrijpt. Dat kan in realtime, waarbij de wagen instructies geeft aan de chauffeur tijdens de rit, maar ook sensibiliserend via een camera, waarbij de bestuurder na de rit gevaarlijke verkeersmanoeuvres worden getoond.

