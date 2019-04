Exclusief voor abonnees Dankzij De Kampioenen is het weer even carnaval in Aalst 09 april 2019

Een dubbele portie Boma gisteren in de straten van Aalst: één van piepschuim en één die verdacht veel lijkt op Niels Destadsbader. Een dikke maand na Aalst Carnaval zijn Jan Verheyen en zijn filmploeg in de paasvakantie opnieuw in de ajuinenstad, om er enkele scènes van de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film nog eens op te nemen. Liefst 500 figuranten werden daarvoor opgetrommeld. Grote afwezige: de échte Balthasar Boma.

