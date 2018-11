Dankbetuiging van Mazzu aan zijn vader in boekvorm 20 november 2018

'Papa, je te promets qu'un jour...' Papa, ik beloof je dat ik op een dag... De titel zegt veel over de inhoud van het boek dat Felice Mazzu gisteren voorstelde en waarin hij zijn ziel blootlegt. Hij vertelt hoe hij, als zoon van Italiaanse immigranten, de droom van zijn vader verwezenlijkte: coach worden van Sporting Charleroi. Een biografie is het niet. Daar is het nog te vroeg voor, zegt hij. Wel een dankbetuiging en een signaal dat veel mogelijk is, voor wie zich inzet, gelooft en hoopt.