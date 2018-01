Dank u, modder 00u00 0

Veel heeft het niet gescheeld of een vliegtuig met 162 passagiers aan boord was afgelopen weekend in de Zwarte Zee gegleden. Het toestel van Pegasus Airlines raakte zaterdagavond om een nog onbekende reden van de landingsbaan op de luchthaven van het Turkse Trabzon. Op enkele meters van het water bleef het steken in de modder. Niemand raakte gewond.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN