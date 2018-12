Dank dat ú bij ons was 34 Martine Tanghe 24 december 2018

00u00 0

Veertig jaar was ze dit jaar nieuwsanker, een jubileum waarvoor rijkelijk in de oude doos werd gegraaid. Martine Tanghe, nu 63, bleek ooit het nieuws te hebben gepresenteerd met lang sluik haar en een ruitjeshemd. Daarna in een mouwloze blouse, in een gebreide debardeur, met gigantische epauletten en in een jeansjasje. Kortom, Martine heeft veel modes overleefd, zowel vestimentair als in de journalistiek. Daar heb je als mens veerkracht voor nodig en de kijker is daar dankbaar om: in een wereld die snel verandert, zijn vaste (nieuws)ankers van grote waarde. Ook deze hoge plek in onze top 100 - na een doodnormaal werkjaar - getuigt van appreciatie. Bezorgdheid zelfs, bij momenten. Toen Martines stem door een verkoudheid onlangs wat craquelé vertoonde, wensten veel kijkers haar beterschap via Twitter. De VRT werd bovendien aangemaand tot wat meer zorg en begrip voor de leading lady. Wees maar zuinig op Martine, was de boodschap. Ze moet nog decennia mee.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN