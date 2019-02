Danjuma pas fit in play-off 1? 14 februari 2019

Het blijft wachten op Arnaut Danjuma, smaakmaker van Club tijdens het seizoensbegin. "Ik had gehoopt dat hij begin februari weer fit ging zijn, maar waarschijnlijk zal Arnaut nog enkele weken out zijn", vreest Leko. Danjuma staat al sinds half oktober aan de kant. Wat een onschuldige enkelblessure leek, bleek een stressfractuur. Sindsdien is zijn terugkeer al meermaals uitgesteld. "Jammer", zucht Leko. "De eerste twee maanden was hij voor Club wat Neymar voor PSG is en Salah voor Liverpool. We gaan nu niet beginnen te wenen, maar de realiteit is dat we hem gemist hebben. En hem nóg gaan missen. Anderzijds: dit biedt kansen aan anderen. En zonder Arnaut hebben we toch ook gewonnen van Monaco, Standard, Antwerp..." (NP)

