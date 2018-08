Danjuma "Oefen dit vaak op training" 11 augustus 2018

Zonder de vroege doelpunten van Danjuma hadden we gisteren misschien een wedstrijd gezien. Club Brugge en de speler in kwestie waren er alvast niet rouwig om. "Ik oefen dit vaak op training", aldus de vleugelspits, die gisteren twee identieke goals scoorde. "Het is mijn kwaliteit: naar binnen komen en schieten. Ik weet dat er hier een paar gelijkaardige spelers mij zijn voorgegaan (Izquierdo en Limbombe). Ik ben dezelfde speler. Dribbels, mannetjes passeren, goals scoren en assists geven. Dit is waarvoor ik gekomen ben." De Nederlandse Nigeriaan lijkt anders dan zijn voorgangers geen aanpassingsperiode nodig te hebben: "Ik voel me helemaal thuis. Straks komt de Champions League eraan (glimlacht). Daar kijk ik enorm naar uit." (TTV)

