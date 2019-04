Exclusief voor abonnees Danjuma de verlosser: "Wil het kampioenschap naar Brugge brengen" 05 april 2019

En of een kreunend Club Brugge gisteren een derde doelpunt nodig had. Arnaut Danjuma was gisteren de verlosser van blauw-zwart, met zijn eerste treffer sinds 23 september: "Veel mensen dachten dat ik met rechts zou schieten en dat wist ik. Net daarom keerde ik terug naar links en schoot ik vervolgens goed binnen. Volgens mij heb ik het niet onaardig gedaan." De Nederlander draagt zo na een maandenlange afwezigheid zijn steentje bij in de play-offs. "De fans weten dat ik iets extra's kan brengen, de staf weet het, net als mijn teamgenoten en ikzelf. Dit is een cruciale fase in de competitie. Ik wil het kampioenschap naar Brugge brengen en zal er alles aan doen opdat dit zou lukken." (TTV)

