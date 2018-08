Danira viert 28ste verjaardag in stijl 13 augustus 2018

Danira Boukhriss Terkessidis blies gisteren 28 kaarsjes uit. Dat vierde ze zaterdagavond - en tot in de vroege uurtjes van gisterochtend - in de Antwerpse discotheek The Villa. Waren uitgenodigd: haar beste BV-vrienden Kobe Ilsen, Aster Nzeyimana, Lize Feryn, Philippe Geubels en Laura Tesoro. Naar wie de andere feestgangers waren, blijft het gissen. Want er stak al snel een nieuwe trend de kop op: Danira-maskers.

