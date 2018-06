Danijel Milicevic naar Eupen 18 juni 2018

Danijel Milicevic (32) maakt een verrassende transfer naar Eupen, de club waar zijn Belgisch avontuur in 2008 begon. Milicevic speelde de voorbije vijf jaar voor AA Gent, waar hij de landstitel en de tweede ronde van de Champions League meemaakte. In 165 matchen scoorde de fijnbesnaarde Bosnische international 33 keer voor de Buffalo's. Het voorbije seizoen viel hij meer naast de ploeg dan hem lief was, met een uitleenbeurt in de winterstop tot gevolg. 'Mili' trok tijdelijk naar het Franse Metz, maar kon daar de degradatie niet vermijden. Hij lag nog een jaar onder contract bij de Buffalo's, maar de overgang naar Eupen was bijzonder interessant voor Milicevic. Hij krijgt in de Oostkantons een contract voor twee jaar, maar er werd ook meteen een regeling getroffen voor een derde seizoen, waarin Milicevic aanzienlijk wat geld kan gaan verdienen in Qatar. (RN/NP/AR)

