Daniel Martin is meest strijdlustige 30 juli 2018

Daniel Martin volgt Warren Barguil op als meest strijdlustige renner van de Tour. De stem van het publiek (via Twitter) en de vijfkoppige jury van de 'Prix Antargaz' onder leiding van koersdirecteur Thierry Gouvenou, verkozen de Ier van UAE Emirates boven bergkoning Alaphilippe, groenetruiwinnaar Sagan en rode lantaarn Craddock. Ook Valverde, Barguil, Gaudin en Chavanel werden genomineerd. Greg Van Avermaet, nochtans vaak in de aanval, niet. Het is al van Eddy Merckx in 1975 geleden dat een Belg het nog eens tot 'Supercombatif' schopte. (JDK)