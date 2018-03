Dance-muzikant (24) overleden na klap tegen boom 03 maart 2018

Twee weken geleden stond Maxim Roelandt met z'n twee broers - samen de groep Curtis Alto -nog in het voorprogramma van de 'Chainsmokers' in de Lotto Arena in Antwerpen. Gisterochtend kwam hij om het leven op de gewestweg N60 in het Oost-Vlaamse Oudenaarde. Maxims auto, die uit de richting van Gent kwam aangereden, kwam net voor de rotonde van Samsonite tegen een boom terecht. Voor de 24-jarige Maxim kon geen hulp meer baten. Maxim was een gekend figuur in de dancescène - de broers speelden al meermaals op Tomorrowland - en stond met Curtis Alto dicht bij een doorbraak want ze hadden getekend bij Spinnin' Records, het grootste dancelabel ter wereld.

