Dana Winner eert coronahelden met lied

Dana Winner (55) heeft een coronalied gemaakt. Niet over wat het virus aanricht, wel over de helden: alle zorgverleners en mensen die zich ondanks het besmettingsgevaar inzetten voor anderen. "Ik vind het mijn taak als artiest om maatschappelijk iets te kunnen betekenen in deze tijden van onzekerheid", aldus de zangeres. "Mijn single 'Thank You (Heroes of Today)' is een muzikale merci."

