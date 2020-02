Exclusief voor abonnees Dan toch! Tot 25 cm sneeuw, pistes eerste keer open 27 februari 2020

00u00 0

Het leek er niet meer van te komen, deze winter, maar kijk: gisteren heeft het alsnog gesneeuwd. In de Oostkantons gingen meteen de skipistes open, voor de eerste keer dit seizoen. Vandaag volgen nog meer pistes. In de Hoge Venen (foto) lag een wit laagje tot 15 centimeter, terwijl zich op het Signaal van Botrange zelfs al een sneeuwtapijt van 25 centimeter vormde. Helaas ziet het ernaar uit dat de pret van korte duur is, want in het weekend wordt het alweer zacht. Zaterdag klimt het kwik zelfs tot 13 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis