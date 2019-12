Dan toch screening op ziekte van Pia als Beke positief advies krijgt Steven Swinnen

05u00 0 De Krant Er komt een nieuw onderzoek om na te gaan of pasgeboren baby's in Vlaanderen gescreend moeten worden op spinale musculaire atrofie (SMA). Dat is de levensbedreigende spierziekte waar baby Pia aan lijdt.

De vier maanden oude Victor Verdonckt uit Moorsele lijdt net als baby Pia aan spierziekte SMA. Pas vorige maand kwamen specialisten van het UZ Leuven tot die harde diagnose en is gestart met een behandeling. Mocht de ziekte vroeger zijn ontdekt, zo zeggen z'n ouders, dan was Victor er vandaag beter aan toe.

In heel wat landen en ook in Wallonië gebeurt een screening op SMA bij pasgeborenen al via de hielprik. De Vlaamse overheid heeft het - bij monde van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) - echter altijd tegengehouden. Familieleden van slachtoffers en veel dokters vinden dat wraakroepend. Hoe sneller de ziekte ontdekt wordt, hoe beter de overlevingskansen zijn.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil nu bekijken of een vroegere screening toch niet aangewezen is. "Dat is weliswaar geen beslissing die ik als minister alleen neem. Ik doe dit op advies van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek, een groep onafhankelijke deskundigen. In het verleden is geoordeeld dat de voorwaarden om ook te screenen op SMA nog niet vervuld waren. De medische wetenschap evolueert echter razendsnel en het lijkt me aangewezen onze visie te toetsen aan de meest recente inzichten. Ik vraag daarom aan de werkgroep Bevolkingsonderzoek om een nieuw advies op te maken met betrekking op de screening van SMA."