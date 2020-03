Exclusief voor abonnees Dan toch 'restaurantfase' in 'Mijn keuken mijn restaurant' 20 maart 2020

De kogel is door de kerk, na lang wikken en wegen heeft VTM besloten toch een 'restaurantfase' op te nemen in 'Mijn keuken mijn restaurant'. Door de coronacrisis konden de nieuwe opnames van het programma - dat op dit moment op VTM te zien is - niet doorgaan. Wanneer die zullen gebeuren en wanneer de uitzendingen volgen, is nog niet duidelijk.

