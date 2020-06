Exclusief voor abonnees Dan toch proclamaties met maximaal 100 mensen 17 juni 2020

00u00 0

Scholen die dat willen, kunnen deze maand dan toch nog een proclamatie organiseren voor de laatstejaars en hun ouders. Dat hebben de experts van de GEES beslist. Er mogen wel maximaal honderd leerlingen, familieleden en leerkrachten aanwezig zijn én er gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo moet er 10 vierkante meter per persoon voorzien worden en mag er geen eten of drinken geserveerd worden. De aanwezigen moeten ook blijven zitten en de proclamatie vindt bij voorkeur plaats in openlucht. De Vlaamse Scholierenkoepel had herhaaldelijk aangedrongen op een toelating, maar had wel gehoopt dat tot tweehonderd mensen welkom zouden zijn. Dat mág ook, maar dan wel pas vanaf... 1 juli.