Dan toch nog naar believen vlammen op Duitse snelweg 29 januari 2019

00u00 0

Er komt dan toch geen algemene snelheidslimiet op de Duitse snelwegen. De bondsregering wees het voorstel gedecideerd af. Al jaren gaan in Duitsland stemmen op uit milieuoverwegingen de snelheid te beperken tot 130 km per uur. Maar regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei dat er slimmere sturingsmogelijkheden zijn. Het kabinet wacht op een rapport van een gespecialiseerde werkgroep. Daarna komen er maatregelen om de emissie te verminderen. Uit een enquête blijkt dat 51% van de Duitsers voorstander is van hooguit 130, 47% wil harder kunnen blijven rijden.