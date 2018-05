Dan toch nog atoomkracht? 12 mei 2018

00u00 0

Ondanks alle ontwikkelingen blijven sommige wetenschappers zweren bij kernenergie als leverancier van onuitputtelijke voorraden energie. De reactor van de toekomst zou niet meer op uranium of plutonium draaien, maar op thorium, het scheikundig element met symbool Th en atoomnummer 90. Het voordeel van dit zachte, zilverwitte metaal is dat het aanzienlijk minder radioactief afval met zich meebrengt. Eén ton thorium zou bovendien evenveel energie produceren als 250 ton uranium. Het onderzoek naar thoriumreactoren gebeurt vooral in India, door de grote reserves die het land daarvan heeft. "Vanuit wetenschappelijk oogpunt het onderzoeken waard", aldus Mathias Bienstman. "Maar zoals het er nu naar uitzien, worden windmolens en zonnepanelen zo goedkoop dat ze de thoriumreactor uit de markt zullen prijzen. En ze zijn ook nog eens veel veiliger."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN