Dan toch gesprekken over Europese solidariteitsbijdrage 04 mei 2020

Dan toch niet helemaal van tafel. Binnen de werkgroep lopen er gesprekken over een Europese solidariteitsbijdrage. De Europees spelende ploegen zouden dan een deel van hun inkomsten afstaan aan de niet-Europees spelende clubs, dit ter compensatie voor het feit dat die laatsten door corona niet ten volle voor een Europees ticket konden strijden. Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt opperde dit idee vorige maand al, maar toen wilde onder meer Club Brugge niet in dat verhaal meestappen. Vandaag liggen de kaarten anders, AA Gent en Charleroi zijn bereid te onderhandelen onder bepaalde voorwaarden. Een akkoord is evenwel niet voor morgen - integendeel zelfs. (PJC)