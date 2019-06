Exclusief voor abonnees Dan toch geen wietautomaat 08 juni 2019

00u00 0

De voorstelling van de eerste automaat met 'cannabis light' in ons land, gisteren in 'wietwinkel' De Boeren in Kortrijk, is voorlopig geschrapt. De stad dreigde ermee om de automaat in beslag te laten nemen omdat de zaak niet gemachtigd zou zijn om rookwaren met zo'n automaat te verkopen.

