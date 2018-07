Dan toch geen Murray 02 juli 2018

Andy Murray (ATP 156) gaf zaterdag nog een persconferentie op Wimbledon, maar trok zich gisteren alsnog terug uit het toernooi. Hoewel hij de voorbije weken op de toernooien van Queen's en Eastbourne een redelijk goede indruk had nagelaten, betwijfelt de 30-jarige Schot dat hij competitief kan zijn in wedstrijden naar drie winnende sets. Twee jaar geleden won Murray op Wimbledon, vorig seizoen verloor hij er in de kwartfinale, waarna een heup-blessure hem bijna een jaar van de baan hield. "Het is met een zwaar gemoed dat ik mij terugtrek uit Wimbledon", schreef Murray in een statement. "Ik heb de laatste tien dagen vooruitgang geboekt, maar met mijn team heb ik besloten dat wedstrijden naar vijf sets toch wat vroeg komen. Ik begin morgen op hardcourt te trainen en kijk uit naar de Amerikaanse tournee." (FDW)

