Dan toch geen "geste" voor iedereen 14 april 2018

Argenta zal niet elk van zijn 1,4 miljoen klanten een compensatie geven voor de dagenlange problemen met de mobiele app en internetbankieren. Enkel wie aantoonbare financiële schade leed, krijgt een vergoeding. Daarnaast besliste Argenta om geen debetrente aan te rekenen voor wie een negatief saldo had tussen 31 maart en 10 april. Kosten voor cashopnames met de kredietkaart, 5 euro per transactie, worden voor dezelfde periode teruggestort. Eerder beloofde de bank een "geste" voor al haar klanten, maar dat wordt nu dus ingetrokken. Wel belooft de bank een extra investering in haar digitale diensten.