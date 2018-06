Dan toch geen comeback voor Bartoli 14 juni 2018

Wie Marion Bartoli recent aan het werk zag tijdens de 'Trophée des Légends' op Roland Garros wist dat ze mijlenver van de beoogde comeback afzat. Gisteren trok de 33-jarige Française dan zelf maar de stekker uit haar project dat ze vorige winter opstartte. Een opnieuw opspelende schouderblessure zou het probleem zijn, maar haar fitheid was zeker een even groot obstakel. Bartoli verraste in 2013 de tenniswereld door niet alleen Wimbledon te winnen, maar ook enkele weken later afscheid te nemen van haar profbestaan. Sindsdien kende ze een woelig parcours waarbij ze twee jaar geleden zelfs even op de rand van de afgrond balanceerde toen ze, naar eigen zeggen door een virus, gigantisch vermagerde. Bartoli wil zich nu concentreren op haar rol als commentator en sluit een carrière als coach ook niet uit. (FDW)

