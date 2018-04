Dan toch evenement in loods Fernand Huts 14 april 2018

Er komt dan toch een groots opgezet evenement in de havenloods die Fernand Huts, topman van Katoen Natie, bouwde voor de musical '40-45'. Het spektakel van Studio 100 mocht uiteindelijk niet doorgaan in industriegebied en zag zich genoodzaakt uit te wijken naar Bornem, maar Huts heeft nu een alternatief klaargestoomd. De ondernemer heeft een fietsroute uitgestippeld rond de figuur van Reinaert de vos, met start en aankomst in 'zijn' hal in Kallo (Beveren). Momenteel wordt er een middeleeuws dorp nagebouwd met als blikvanger het kasteel van koning Nobel, een personage uit het Reinaert-verhaal. Het evenement zal lopen van begin mei tot eind september. (PKM)