Dan toch elke Belg in DNA-databank? 03 maart 2018

CD&V en N-VA zijn gewonnen voor een DNA-databank van alle Belgen. In september vorig jaar had Bart De Wever (N-VA) dat plan al gelanceerd tijdens zijn bezoek aan Marokko. "Het is belachelijk dat we dat nog niet doen", zegt hij. "We blijven vasthouden aan dat idee van privacy, terwijl alles online staat. We moeten zo'n database hebben om sneller criminelen te kunnen identificeren en informatie uit te wisselen." Dat vindt ook Raf Terwingen (CD&V). "Veiligheid primeert op privacy." Een wet is er nog niet, want daarvoor moet ook Open Vld nog mee op de kar springen. (NBA/KAV)