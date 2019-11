Exclusief voor abonnees Dan toch elektrische bussen in Gent? 20 november 2019

De Lijn hoopt alsnog tot een oplossing te komen zodat er binnenkort toch elektrische bussen door de straten van Gent kunnen rijden. Gisteren ontstond heisa nadat bekend was geraakt dat de vervoersmaatschappij een proefproject met de nieuwe voertuigen heeft stopgezet omdat ze er niet in slaagt een geschikte locatie te vinden voor de elektrische laadpalen. In 2017 al werd aangekondigd dat eind dit jaar een twintigtal nieuwe bussen in Gent, Leuven en Antwerpen zouden rijden. De voertuigen werden ook al aangekocht, maar ze tussen de ritten door laten opladen, lukt dus voorlopig niet in de Oost-Vlaamse stad. De Lijn wees onder meer naar het Gentse stadsbestuur, dat niet voldoende z'n best zou hebben gedaan om het project rond te krijgen. CEO Roger Kesteloot zal nu met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) samenzitten.

