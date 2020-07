Exclusief voor abonnees Dan toch een maskertje, Donald? 13 juli 2020

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst een mondmasker in het openbaar gedragen - wat hij voorheen pertinent weigerde. Hij droeg een zwart mondkapje tijdens een bezoek aan het militaire ziekenhuis Walter Reed, net buiten hoofdstad Washington. "Je bevindt je in een ziekenhuisomgeving, ik denk dat het dan heel toepasselijk is", zei Trump. "Het is prima om een masker te dragen als je je er prettig bij voelt." Het goede voorbeeld van de president komt wel wat laat. Al een maand gaat het aantal nieuwe besmettingen in de VS in stijgende lijn, met op zaterdag een recordaantal van 71.389 nieuwe gevallen. Het dodenaantal in de VS overschreed gisteren de kaap van de 135.000.

