Dan toch berisping voor minderjarige na dood Priscilla 02 juli 2019

00u00 0

De oudste van de twee minderjarigen die verantwoordelijk was voor de dood van Priscilla Sergeant, heeft voor het hof van beroep dan toch een berisping gekregen. In eerste aanleg had hij dit niet gekregen... omdat de feiten te ernstig waren. Uiteindelijk werd er beroep aangetekend. Het Brusselse hof van beroep kon hoogstens een berisping uitspreken. Het hof achtte het wel noodzakelijk en aangewezen dat deze maatregel werd opgelegd. Hij werd schuldig bevonden aan het onmenselijk behandelen met de dood tot gevolg van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in de zomer van 2012. Hij smeerde haar in met hondenuitwerpselen, dwong haar zijn urine te drinken en sloeg haar meermaals in het gezicht. Ook verplichtte hij haar verschillende medicijnen, waaronder slaappillen, in te nemen. De ochtend nadien vond hij het meisje dood in de zetel. Samen met de man bij wie de feiten gebeurden en de toen 12-jarige J. dumpte hij haar in een veld. (WHW)

