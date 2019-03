Dan scoor je eens 3 goals... Milosevic 18 maart 2019

Hij mocht de bal mee naar huis nemen. Maar dan scoor je eens een hattrick en dan ga je alsnog de boot in. Stefan Milosevic - voor het eerst in de basis bij Waasland-Beveren - wist niet goed wat hij er van moest denken. "Ik ben trots, maar tegelijk ontgoocheld", verklaarde de 22-jarige Montenegrijn. "In een paar minuutjes ging het licht volledig uit bij ons. Ik heb er geen verklaring voor. Persoonlijk hoop ik nu goed en wel vertrokken te zijn. Dat ik tot nu moest wachten op mijn kans, maakte me niet speciaal ongeduldig. Ik arriveerde pas half januari en als nieuwkomer heb je toch even tijd nodig om je plaats te vinden. Het zou mooi zijn als ik de lijn van tegen Standard in play-off 2 kan doortrekken, maar eerst ga ik wat proberen te genieten van de paar dagen vrijaf die onze coach ons gaf." (KDC)

