Exclusief voor abonnees Dan maar nagenieten van zijn 5 gewonnen Monumenten 11 april 2020

00u00 0

Ronde van Lombardije 2009

"Dag vol emotie"

"Lang geleden, maar het blijft een mooi souvenir. Het was een dag vol emotie. De vijf Monumenten winnen was van in het begin van mijn carrière de grote droom. Maar ik was me ervan bewust dat de Ronde van Lombardije, met mijn lichaamsprofiel en specifieke mogelijkheden, één van de lastigste opdrachten zou worden. In die tijd stond ik nog een stuk 'lichter' dan nu. Daar heb ik speciaal op gewerkt. Niks gebeurde 'zomaar', à l'improviste. Ik heb mijn reeks neergezet in een weldoordachte volgorde, bewust getimed. Wat het toch niet minder bijzonder maakt. Het is alsof je een atleet zou opdragen om op jonge leeftijd de 100 meter te winnen en tien jaar later de 10.000 meter. Daarmee kan je het een beetje vergelijken. Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik zijn per definitie klassiekers voor klimmers en ronderenners. De Ronde en Parijs-Roubaix voor zwaardere, krachtigere types. Mannen van de grote versnelling."

