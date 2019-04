Exclusief voor abonnees Dan maar de zinnen verzetten op Genkiedag 09 april 2019

00u00 0

Even ontspannen gisteravond voor Malinovskyi en co. Plopsa Indoor in Hasselt opende zijn deuren om 18u voor Racing Genk en zijn fans. Met 1.143 supporters werd het een recordeditie van de 'Genkiedag' voor de Limburgse club. Mascotte Genkie ging voorop en ook de spelers en staf tekenden present in het kinderpretpark van Studio 100. Zij namen de tijd voor selfies en handtekeningen met de talrijk opgekomen jeugdige Genk-fans. (SJH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen