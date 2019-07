Exclusief voor abonnees Dan huur je eens een auto van 150.000 euro... 29 juli 2019

In Gent is een chauffeur van een BMW i8 zaterdagavond gecrasht nadat hij uit de bocht was gevlogen, waarschijnlijk door het regengladde wegdek. Hij raakte nog twee tegenliggers, waarna de drie wagens verderop tot stilstand kwamen tegen een geparkeerde auto. Twee mensen raakten zwaargewond, maar hun toestand is stabiel. De peperdure BMW - prijskaartje: zo'n 150.000 euro - is rijp voor de schroothoop. Hij was niet de eigendom van de chauffeur, het ging om een gehuurd exemplaar. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. (DJG)

