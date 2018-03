Dan Brown op z'n Hollands 24 maart 2018

Wat Dan Brown kan, kan ik ook, moet Frank Van Pamelen gedacht hebben toen hij begon aan

'De Vliegende Hollander'. En zie, zijn literaire thriller rond het spookschip uit de titel bevat minstens evenveel vermakelijke onzin als alles wat Brown ooit bij elkaar schreef. De ingrediënten: een professor op leeftijd, een jonge vrouwelijke rechercheur, religieuze relikwieën, snode nevenpersonages en een avontuurlijke speurtocht die Olivier Huizinga (de prof) en Kristel Marchand (de flik) vanuit Terneuzen over Londen naar Xanadu leidt. De paleisstad van de Mongoolse leider Khubla Khan, niet de discotheek in Kumtich. Compleet over the top, maar geestig en spannend: zo hebben we onze boeken ook wel eens graag. (CDR)

